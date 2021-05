Alberto Angela, svelato il segreto: pubblico sorpreso

Il conduttore di Rai Uno, Alberto Angela, alla soglia dei 59anni appare sempre in gran forma: svelato il suo segreto

Tutti conosciamo Alberto Angela come divulgatore scientifico, giornalista, conduttore e paleontologo, ma dietro alla sua persona c’è un grande sportivo. Il conduttore di Ulisse-Il piacere della scoperta, è sposato ed ha tre figli, ha una carriera brillante davanti a se e nonostante i tanti impegni non rinuncia all’attività fisica.

Difatti, oltre alla sua carriera che porta avanti con amore e professionalità, il giornalista tempo addietro ha dichiarato di avere una grande passione per lo sport ma soprattutto per il nuoto. Il conduttore di Rai Uno, si allena ogni giorno con costanza prima del lavoro: “La media? 60 vasche“, così come svela la GazzettaAct!ve.

Ma Alberto Angela, figlio di Piero, oltre che con una bella nuotata affronta la giornata con una doppia dose di caffè: “Ne bevo uno di seguito all’altro”. Il modo giusto quindi per affrontare gli impegni di lavoro con la giusta carica. Ma il conduttore di Ulisse, tanto che non ne può fare a meno, quando è all’estero porta nel bagaglio il caffè dall’Italia.

Aberto Angela, oltre al nuoto non può mancare un buon caffè italiano

Il conduttore e divulgatore scientifico, Alberto Angela, è un grande sportivo come ha più volte dichiarato. Ma oltre allo sport, in particolar modo il nuoto, non riesce a fare a meno del caffè italiano.

Difatti, quando è in partenza, verso l’estero, tra le prime cose che mette nel borsone vi è sicuramente il caffè italiano. Il giornalista inoltre per tenersi in forma, segue una dieta serrata e rigorosamente bio: “Odio la nouvelle cuisine, non voglio mangiare esperimenti“. Il conduttore Rai ha dunque dichiarato di essere molto tradizionale e se c’è un dessert che lo fa impazzire, quello è il tiramisù. Non a caso tra gli ingredienti vi è il caffè!