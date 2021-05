Instagram e Facebook, dopo anni arriva la funzione tanto attesa

Finalmente è arrivato l’annuncio! Dopo anni di attesa, Instagram e Facebook hanno annunciato la funzione a lungo richiesta

Il lavoro di sviluppo continua. Facebook ed Instagram sono senza dubbio due tra i social network di punta, entrambi facenti parte del colosso in mano a Mark Zuckerberg. Tra le tante novità in arrivo, ce ne sono alcune che – più di altre – sono state a lungo richieste dai milioni di utenti. Nello specifico, uno strumento è in fase di lavorazione ormai da qualche anno, e il suo rilascio era ormai diventato insperato.

Dopo i vari test condotti, invece, è arrivato l’annuncio ufficiale: sarà possibile nascondere il numero dei like, sia su Instagram che su Facebook. Finalmente ci siamo dunque. A differenza degli scorsi mesi, ora la palla passa in mano al singolo utente che – tramite le impostazioni – potrà decidere se omettere o mostrare i ‘Mi Piace’ ricevuti. Ecco cosa bisogna fare.

Instagram e Facebook, ecco come nascondere i like

Se anche voi volete sin da subito usufruire della nuova funzione per nascondere i like, il procedimento è molto semplice. Per ciò che riguarda Instagram, basta aprire l’app e andare sul profilo. A questo punto, bisogna fare tap sull’icona a tre righe ed aprire il pannello Impostazioni e quindi Privacy. Qui dovreste trovare nelle prossime settimane il toogle “Nascondi il conteggio di like” sotto Post.

Su Facebook, invece, basta fare tap sull’icona con le tre linee in basso a destra e scorrere fino a “Impostazioni e Privacy” e quindi “Impostazioni”. A questo punto, vi basterà andare nelle impostazioni del News Feed e disattivare le reactions ai post sotto “Reaction Counts”.