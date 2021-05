Incidente Mottarone, le accuse del pm: “Freno della funivia manomesso”. Le analisi degli inquirenti hanno permesso di stabilire l’anomalia

Arrivano delle novità sulle motivazioni che hanno portato al crollo di una cabina della funivia Stresa sul Mottarone. L’analisi dei reperti ha permesso agli inquirenti, che stanno ricostruendo l’accaduto, di accertare come “il sistema di emergenza dei freni sia stato manomesso“. A spiegarlo è stato il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi. Approfondendo il discorso è stato illustrato come il cosiddetto “forchettone”, il divaricatore che tiene distanti le ganasce dei freni, non è stato rimosso. Questo sarebbe stato fatto per “evitare disservizi e blocchi della funivia”.

Incidente Mottarone: la ricostruzione dell’accaduto

Il drammatico incidente della funivia del Mottarone ha scosso l’Italia intera. Il bilancio è di 14 vittime, tra cui un bambino. L’unico ad essersi salvato è il piccolo Eitan, di 5 anni, protetto dall’abbraccio del papà. In questo momento lotta tra la vita e la morte presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Tra le vittime ci sono ben 5 cittadini israeliani, che erano in vacanza in Piemonte.

Al momento del crollo, la cabina della funivia stava risalendo la montagna, ad un’altezza di circa 20 metri. Dopo essere rotolata sul pendio scosceso si è arenata tra gli alberi.

Il servizio di soccorso alpino ha ricevuto una chiamata poco dopo mezzogiorno del 23 maggio, da parte di alcuni escursionisti che passeggiavano nella zona. Dei 15 passeggeri della cabina, inizialmente sono rimasti in vita solo due bambini. Il maggiore dei due, di 10 anni, è morto purtroppo poco dopo a causa di due arresti cardiaci subiti in ospedale.