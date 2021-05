Stefano Bettarini, la fidanzata Nicoletta in ospedale: i motivi del ricovero

Stefano Bettarini allarma i fan, la fidanzata Nicoletta in ospedale: i motivi del ricovero e come sta adesso la sua compagna da quattro anni

Un’immagine che ha fatto il giro del web e ha allarmato tutti i fan di Stefano Bettarini oltre che della coppia. Nicoletta Larini distesa su una barella in un noto ospedale di Pisa e gli infermieri che la portano via.

Una foro che la compagna del ‘Betta’ ha postato nelle ultime ore sul suo profilo per raccontare la sua disavventura. Infatti è stata operata di tonsillectomia per risolvere problemi di salute che la tormentano da tempo e che non erano sistemabili in altro modo.

Nicoletta ha ringraziato tutti i follower che l’anno sostenuta, spiegano che non poteva più rimandare perché le tonsille le provocavano anche altri malesseri, a partire da un’infezione nel sangue. L’operazione comunque è andata bene, ora per lei si preannuncia un periodo di convalescenza ma con Stefano vicino (che non ha voluto commentare pubblicamente, sarà tutto più facile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICOLETTA LARINI (@nicolettalarini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carolina Marconi ha un tumore: annuncio straziante

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, 4 anni d’amore: hanno resistito anche a Temptation Island Vip

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini (figlia dell’ex campione di Formula 1 Nicola) stanno insieme da quattro anni e si sono fatti conoscere bene in occasione della prima edizione di Temptation Island Vip. Sotto gli occhi di Simona Ventura, che aveva condotto quell’edizione del programma, avevano mostrato a tutti il loro gradi di intesa superando anche qualche incomprensione.

E di recente, festeggiando l’anniversario, si sono rivolti parole dolcissime via social. “Mi hai preso la mano, e mi hai portato nel tuo grande cuore… Sorridi sempre, fallo sempre insieme a me, quando lo fai impazzisco e adoro quando io ne sono la ragione… Mi nutro di quel sorriso, mi fa bene all’anima… Ti sei rivelato l’uomo più dolce e premuroso di questo mondo, con le tue smorfie, con i tuoi versetti.. Così dolci mi hanno fatta innamorare di te sempre di più. Tieni la mia mano stretta alla tua”, ha scritto lei.