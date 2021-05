Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi c’è stato un battibecco tra Daniela Martani e Andrea Cerioli.

La puntata di ieri, lunedì 24 maggio, dell’Isola dei Famosi è stata particolarmente ricca di contenuti e colpi di scena che hanno intrattenuto il pubblico da casa. Tra i tanti episodi, meritevole di essere menzionato è quello che ha visto coinvolti Daniela Martani e Andrea Cerioli.

L’ex concorrente ha accusato il naufrago di aver ritoccato gli addominali e non è tardata ad arrivare una pronta reazione, non solo da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Proprio in queste settimane, Andrea Cerioli aveva rivelato di aver preso diversi chili durante il lockdown e di sentirsi un po’ appesantito. Daniela Martani ne aveva parlato in una diretta su Instagram con Akash Kumar ed entrambi non si sono risparmiati nei confronti di Cerioli accusandolo di aver usato in modo eccessivo Photoshop.

Isola dei Famosi, incredibile accusa: l’intervento di Tommaso Zorzi

Dai chili di troppo ai chili in meno, persi a causa della dieta drastica dell’Isola. Mangiare così poco per tanti giorni ha modificato il fisico di tutti i naufraghi compreso Andrea Cerioli il quale ha perso ben 16 chili, arrivando a pesarne 64 degli 80 iniziali.

Vedendosi così dimagrito, Andrea Cerioli ha commentato: “Oddio sembro piccolo. Son piccolo, ma proprio piccolo”. Dopo queste dichiarazioni Ilary ha chiesto all’ex tronista se volesse sacrificarsi per il gruppo e pagare come pegno la rasatura a zero di barba e capelli. Il rifiuto di Andrea ha portato all’attacco da parte di Daniela Martani presente in studio.

“Andrea.. Volevo dirti che potevi farlo. Tanto poi potevi ritoccare le foto come hai fatto fino ad adesso per mostrare degli addominali che non hai. Potevi metterti i capelli finti”. In difesa del naufrago si è schierato Tommaso Zorzi che ha risposto: “Dai ma Daniela, posso dirti? Non va bene. Non andare ad attaccare il fisico. Magari sono delle sue insicurezze. Cosa ne sai tu scusami?”