Calciomercato Milan, rottura con Donnarumma: preso il nuovo portiere. Maldini e Massara hanno deciso di non aspettare oltre per l’eventuale rinnovo e si sono già mossi per il sostituto

La conquista del secondo posto ha permesso al Milan di staccare il pass per la prossima Champions League. Pioli ha concluso al meglio una stagione condotta sempre tra le prime quattro, con due vittorie fondamentali nelle ultime settimane con Juventus e Atalanta. I rossoneri hanno portato a casa la bellezza di 79 punti, difficilmente pronosticabili all’inizio del campionato. Come hanno sottolineato anche Maldini e Massara, la rosa milanista è la più giovane della Serie A e questo rende il progetto ancora più futuribile. I proventi della principale competizione europea, consentiranno ai dirigenti di muoversi con maggiore agio alla ricerca di colpi mirati per migliorare la squadra. Il primo colpo riguarderà senza dubbio la porta. La telenovela Donnarumma sembra aver vissuto l’ultima puntata nella notte con una svolta a sorpresa.

Calciomercato Milan, rottura con Donnarumma: arriva Maignan dal Lille per 15 milioni

Il Milan non vuole aspettare oltre per il rinnovo del suo estremo difensore e ha preso una decisione definitiva. Nelle prossime ore sosterrà infatti le visite mediche il numero 1 del Lille, Mike Maignan, che verrà acquistato per una cifra di circa 15 milioni di euro, bonus inclusi. Il nome girava già da tempo, dopo le ottime prestazioni e la conquista del titolo francese con la compagine di Galtier. Il classe ’95 ha messo tutti d’accordo, anche per i costi piuttosto contenuti. Il cartellino sarà coperto con quello che sarebbe dovuto essere il contratto lordo di Donnarumma per un solo anno (8 milioni netti) e permetterà comunque a Pioli di avere un profilo di ottimo affidamento (sarà anche agli Europei con la Francia, come secondo di Lloris). A questo punto l’estremo difensore della Nazionale, potrà scegliere da svincolato la sua prossima destinazione. Mino Raiola ha molte offerte sul piatto e a quanto pare sarà un duello tra Juventus e Barcellona. A Milanello, però, non ne vogliono più sapere nulla.