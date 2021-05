Calciomercato Inter, è derby per Lautaro Martinez: le cifre dell’affare

Calciomercato Inter, il futuro di Lautaro Martinez è sempre più in bilico. Si profila un derby per l’attaccante argentino

Sono giorni delicatissimi per il futuro dell’Inter. La prossima sessione di calciomercato è alle porte, ed è già tempo di pianificare quella che sarà la rosa della prossima stagione. Il primo punto da chiarire riguarda la guida tecnica, con Antonio Conte che potrebbe seriamente pensare di lasciare la panchina nerazzurra a causa degli enormi problemi a livello finanziario.

Nei prossimi giorni è previsto l’incontro decisivo col presidente Steven Zhang, dal quale partirà poi la progettazione del prossimo anno. Al momento viene difficile pensare che non ci saranno cessioni eccellenti, per sopperire alle pesanti perdite e non far sprofondare il bilancio. Tra i nomi in lizza, continua ad esserci quello di Lautaro Martinez. Si prospetta un derby spagnolo per lui.

Calciomercato Inter, i due club di Madrid su Lautaro Martinez

Stando a quanto riferisce Tuttosport, nei giorni scorsi l’agente di Lautaro Martinez è stato a Madrid. Una visita di cortesia, durante la quale potrebbero esserci state discussioni circa un possibile approdo dell’attaccante argentino in Liga. Resta da capire se al Real o all’Atletico, con i due club pronti a spendere cifre folli pur di portarlo in Spagna. Al momento, la dirigenza nerazzurra sembra non volerlo far partire per meno di 90 milioni di euro.

Dall’altra parte, pare che il Real Madrid abbia già messo sul piatto 60 milioni di euro più il conguaglio di Hakimi. Ora la palla passa all’Atletico Madrid, fresco vincitore del campionato e che potrebbe rilanciare per regalare l’attaccante dei sogni al Cholo Simeone.