Arisa da spazio alle curiosità su Instagram e tra i follower c’è chi le ha chiesto come sta dopo la rottura con Andrea: le sue parole sorprendono tutti

Dopo diversi tira e molla, la storia tra Arisa e il manager Andrea Di Carlo sembrerebbe essere definitivamente arrivata al capolinea. L’artista musicale dopo alcuni giorni dalla rottura ha voluto confidarsi con i fans su Instagram.

La loro relazione più volte e nonostante un matrimonio in vista è stata minata dalle incompatibilità caratteriali. Arisa e Andrea questa volta hanno deciso di mettere un punto definitivo con tanto di saluti.

Ma la cantante attraverso le sue Stories di Instagram ha voluto dire ai followers che sta bene: “Le cose cambiano nella vita, bisogna rimanere fiduciosi e aspettare le cose belle perché ne arriveranno!!”. Arisa si è così mostrata serena come se niente fosse accaduto, sarà che attualmente è presa dai suoi successi lavorativi.

Arisa su Instagram: “Se potessi cambiare qualcosa di me…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Tra le tante domande arrivate nei messaggi di Arisa c’è chi le ha chiesto cosa cambierebbe del suo passato se potesse tornare indietro. Rosalba ha così risposto che non è mai stata una organizzatissima: “Sono sempre stata molto fatalista. Se potessi cambiare qualcosa di me diventerei un po’ più analitica, un po’ più razionale, un po’ più logica un po’ più organizzata ma sarei un’altra..!”.

In conclusione, la cantante ha voluto dare attenzione ad una domanda su Maria De Filippi che nell’ultimo periodo le ha dato ampio spazio ad Amici 20 affidandole il ruolo di insegnante di canto. “Che penso di Maria? Di Maria ce n’è una sola, non né fanno più come lei. Dire che è speciale è riduttivo: di più!”.