Covid-19, bollettino 24 maggio: 2.490 contagi e 110 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: le novità su contagi, decessi e guarigioni

La Protezione Civile poco fa ha reso noti i dati delle ultime 24 ore in merito all’andamento dell’epidemia da Covid-19. I contagiati sono stati 2.490, mentre i morti 110 ed 7.032 i guariti. I tamponi effettuati 107.481. Calano le occupazioni in terapia intensiva di 28 unità, mentre di 211 unità i ricoveri. Il tasso di positività, quasi stabile, aumenta dello 0,1% ed ora è al 2,3%. 30.900.385 sono le dosi di vaccino somministrate in totale.