GF Vip 6, dura accusa di un ex Uomini e Donne: “Sempre gli stessi cadaveri in TV”

Lorenzo Ricciardi, ex tronista di Uomini e Donne non è stato proprio dolce con il GF VIP e con i reality show in generale. Nel corso dell’intervento a Non Succederà Più, in onda su Radio Radio, infatti, ha smentito una sua ipotetica presenza al reality show, come vociferato in questi giorni: “Il mio nome gira ogni anno, chissà perché poi prendono sempre gli stessi cadaveri”.

Lorenzo ha commentato duramente la sua assenza – anche per quest’anno – al Grande Fratello VIP, ritenendo di vedere sempre gli stessi volti in TV, senza mai un po’ di ricambio.

GF VIP, Lorenzo Riccardi duro: tutte le sue dichiarazioni

Oltre al dente avvelenato sul Grande Fratello VIP, Lorenzo Riccardi ha parlato anche molto della sua vita privata. Nel 2019 l’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato l’amore con una delle corteggiatrici scese al dating show: Claudia Dionigi.

Umiltà e semplicità sono due qualità che gli vengono riconosciute soprattutto dai fan del programma, tant’è che la coppia non è molto presente sui gossip e percorrono la stessa linea di pensiero a riguardo. Lorenzo ha spiegato, infatti, che a seguito della scelta si sono promessi: “Qualsiasi cosa accada dobbiamo sempre restare come siamo, cioè umili, bravi ragazzi, alla mano”.

Lorenzo e Claudia non nascondono la loro voglia di mettere su famiglia: nonostante la loro voglia di avere un figlio, la coppia vuole procedere coi piedi di piombo.