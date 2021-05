Vittoria schiacciante della Juventus che abbatte il Bologna per 4-1 e vola in Champions League grazie al pareggio del Napoli

Sembrava impossibile, ma ce l’hanno fatta ed in pieno stile Juventus. Bianconeri abbattono il Bologna di Mihajlović – che non aveva più nulla da chiedere a questa Serie A – con un poker che li spedisce direttamente in Champions League.

Autogol pazzesco del Napoli che pareggia in casa contro il Verona e chiude questa stagione a 77 punti, uno in meno a Juventus e Milan, accontentandosi della qualificazione in Europa League insieme alla Lazio.

Bologna-Juventus 1-4: voti, highlights e tabellino

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI BOLOGNA-JUVENTUS

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5; Tomiyasu 5, Medel 4.5 (58′ Antov 5), Soumaoro 5.5, De Silvestri 5 (68′ Faragò 5); Schouten 5.5 (80′ Baldursson sv), Svanberg 5.5; Skov Olsen 5 (58′ Orsolini 6.5), Vignato 5 (58′ Sansone 5), Barrow 6; Palacio 6.5.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 7 (68′ Pinsoglio 7); Cuadrado 7, De Ligt 6.5 (46′ Bonucci 6), Chiellini 6.5 (58′ Arthur 6.5), Alex Sandro 5.5; Kulusevski 7.5, Danilo 6 (68′ Bernardeschi 5.5), Rabiot 7.5, Chiesa 8 (58′ McKennie 6.5); Dybala 6, Morata 7.

Ammoniti: 37′ Morata (J), 43′ Medel (B), 65′ McKennie (J).

Marcatori: 6′ Chiesa (J), 29′ 47′ Morata (J), 45′ Rabiot (J), 85′ Orsolini (B).