Uomini e Donne, due ex si sono rivisti: ritorno di fiamma?

Due ex partecipanti di Uomini e Donne, per ciò che riguarda il trono Classico, si sono rivisti: ritorno di fiamma per la coppia? I dettagli della vicenda

“Chi non muore si rivede” recitava un famoso detto e questo vale per tutti o quasi. Sicuramente è accaduto a Giulio Raselli e Giulia D’Urso, rispettivamente ex tronista ed ex concorrente di Uomini e Donne.

I due si sono innamorati nello studio della De Filippi e sono andati a convivere subito dopo l’uscita dalla trasmissione. Dopo pochi mesi la relazione è finita, anche se lui pare abbia provato a riconquistarla ma senza successo. Su tale punto l’ex tronista ha più volte specificato che la sua era la volontà di aver un buon rapporto con lei.

Uomini e Donne, l’incontro D’Urso-Raselli

Oggi i due si sono incontrati, pare per caso, ed hanno preso un caffè insieme. Loro stessi, per evitare eventuali dicerie e gossip, si sono mostrati in alcune storie Instagram.

“Quanto sei felice di vedermi?”, ha chiesto la donna e Giulio, dopo un istante di pausa, ha ammesso di esserlo. Lo stesso ha poi rivolto la domanda a Giulia e lei ha titubato nel rispondere. A quel punto il ragazzo ha ironizzato sulla questione.

Nella storia la D’Urso ha fatto notare di non poter taggare l’ex in quanto lui non l’ha ancora sbloccata.

In un video di Raselli, invece, lei è sorridente, ma chiarisce alla ‘camera’ di star parlando di lavoro. I due non erano nemmeno solo, con loro la madre di lei.

“Con o senza sentimento le persone che sono state realmente legate nella vita rimangono, ci siamo odiati ci siamo stati sul c..o ci siamo detti qualunque cosa, ma d’ora in poi un caffè con il sorriso non ce lo toglierà nessuno. Anche questo è il bello della vita”, la riflessione apparsa dopo l’incontro sul profilo Instagram di lui.