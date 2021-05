Isola dei Famosi, incredibile scoperta: accadrà per la prima volta

Questa sera torna l’isola dei Famosi. Il nome del naufrago che potrebbe essere eliminato.

Questa sera, venerdì 21 maggio, andrà in onda la diciannovesima puntata del programma che sta costantemente tenendo incollati allo schermo tantissimi italiani. I milioni di telespettatori si chiederanno cosa gli aspetta nel primo appuntamento settimanale dell’Isola dei Famosi, ebbene adesso passeremo in rassegna alcuni di quelli che saranno i momenti salienti della puntata.

Partiamo col dire che i naufraghi si ritroveranno a svolgere le difficili prove in Honduras e lotteranno per l’immunità. Stasera, infatti, i concorrenti tenteranno di diventare immuni dalle nomination attraverso i confronti e le varie sfide. Ma non solo.

Anticipazioni Isola dei Famosi, indiscrezione choc: sarà lei ad essere eliminata

Ci avviciniamo sempre di più alla finale e nelle ore scorse abbiamo scoperto che nel corso dell’ultima puntata e per la prima volta nella storia del reality il vincitore non verrà eletto in studio ma in Honduras, a causa della pandemia.

Stasera intanto ci sarà una nuova eliminazione. Sul web sono partiti numerosi sondaggi e ad indire una votazione è stato anche Reality House, che poco fa ha svelato i risultati. A rischiare l’eliminazione potrebbe essere proprio Rosaria Cannavò, che ottiene il 23% dei voti. A seguire troviamo Isolde Kostner, col 34% dei voti, e Fariba Tehrani, risultata la più amata col 43% dei voti.