Guenda Goria attraverso il suo profilo Instagram ha fatto una confessione ai suoi fan. Di cosa si tratta.

La figlia dell’ex giornalista Rai, Amedeo Goria, ha problemi di salute. Nei mesi scorsi, subito dopo la bellissima esperienza vissuta sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip, Guenda aveva fatto una scoperta. Ne parlò per la prima volta nel salottino di Pomeriggio Cinque, ai microfoni di Barbara D’Urso. La figlia d’arte in quell’occasione spiegò ha di aver scoperto da poco la sua malattia e che i sintomi dell’endometriosi erano stati scambiati, almeno all’inizio, per stress.

Guenda Goria non lo nasconde: la confessione allarma i fan

La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta durante un ask su Instagram si è lasciata andare in una confessione che non ha lasciato indifferenti i suoi tantissimi fan. Amata sin dalla sua prima apparizione in TV per la sua dolcezza e spontaneità, Guenda nelle scorse ore ha ammesso che le cure non stanno funzionando e che a breve dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. La domanda posta da uno dei suoi 197 mila followers era la seguente: “Domanda banale ma non scontata, come stai?”.

La risposta, schietta e diretta è stata appresa con ansia dai fan: “Fisicamente a momenti alterni. Ho confessato di soffrire di endometriosi e purtroppo la malattia non sta migliorando. Dovrò operarmi appena possibile”.