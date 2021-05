Michelle Hunziker ha emozionato i suoi followers di Instagram con delle Stories dove ha voluto ricordare due persone per lei speciali

La scomparsa del grande cantautore Franco Battiato, avvenuta oggi all’età di 76 anni, ha segnato tutti profondamente, dal mondo dello spettacolo ai fans. In molti in queste ore sui social stanno dedicando uno spazio all’artista per ricordare lui e la sua musica che ha fatto sognare più generazioni.

Commossa per la sua morte, anche la conduttrice televisiva Michelle Hunziker. Questa ultima nelle sue Stories di Instagram ha ricordato oltre al maestro Battiato anche il suo manager Franco Tuzio scomparso nel 2017.

La Hunziker ha detto di essere molto legata ad una canzone di Franco Battiato ed ha raccontato anche il motivo: “Ciao ragazzi, voi avete mai avuto delle colonne sonore nella vostra vita? Io ne ho avute parecchie importantissime”. Michelle ha raccontato che per lei la musica è estremamente importante ed sempre presente nella sua vita ma tra le tante canzoni, tra le preferite vi è “La cura di Franco Battiato”.

La cura di Franco Battiato è una delle canzoni preferite della Hunziker: la conduttrice spiega il motivo

Michelle Hunziker ha voluto ricordare il grande maestro morto questa mattina, Franco Battiato, lanciando un pensiero al suo manager Franco Tuzio scomparso nel 2017: “Ero molto giovane ma ho avuto la fortuna di avere accanto una persona che davvero credeva in me”.

La conduttrice di Striscia la Notizia ha spiegato che quando non credeva ancora nelle sue potenzialità c’è stato chi l’ha fatto per lei e questo è stato il suo manager Franchino. “E’ stato per me come un papà, mi voleva veramente bene. Mi diceva: tu questo mestiere lo farai, hai la stoffa per farlo e io credo in te”.

Michelle ha poi ricordato un episodio preciso vissuto con Franco Tuzio. Un giorno si trovano in auto diretti verso Zelig quando il suo manager l’ha guardata negli occhi dicendole: “Questa è la canzone che io ti dedico perché ti voglio bene, ti proteggerò per sempre! Ecco, questo evento ha veramente segnato profondamente il mio cuore e io auguro a tutti voi la fuori di avere nella vita una persona che creda davvero in voi senza secondi fini”.

La Hunziker ha così voluto salutare Franco Battiato “che adesso si è unito al grande Franchino. Mando un bacio a tutti e due. Grazie maestro per le emozioni che ci hai regalato“.