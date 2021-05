Italia, adesso è ufficiale: scelto il ct fino al 2026

Roberto Mancini venne nominato commissario tecnico della nazionale italiana il 14 maggio del 2018. L’allenatore jesino per iniziare il progetto sulla panchina azzurra decise allora di rescindere il contratto che lo legava alla compagine russa dello Zenit. Sostituì il traghettatore Luigi Di Biagio che prese il posto di Giampiero Ventura e da allora l’Italia riprese a sognare.

Oggi, lunedì 17 maggio 2021, nel giorno del trentennale dello scudetto conquistato dalla Sampdoria, dalla compagine che fece sognare non solo i tifosi doriani con Roberto Mancini e Gianluca Vialli in campo, il tecnico di Jesi pone la sua firma sul contratto che lo legherà alla nazionale italiana sino al 2026.

Italia, adesso è ufficiale: avanti con Mancini fino al 2026

La decisione è stata presa e la firma è stata posta: l’Italia va avanti con Roberto Mancini fino al Mondiale 2026 che si disputerà tra Usa, Canada e Messico. “È un progetto a lungo termine, vogliamo regalare un trofeo ai nostri tifosi. Questo è il nostro obiettivo”, queste le prime parole del tecnico al momento dell’annuncio di Gravina.

“Sono molto felice e ringrazio il presidente. Per noi è un bellissimo momento – ha affermato Mancini in conferenza stampa -. Abbiamo allungato il contratto e stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato 3 anni fa. Ci sono tanti giovani su cui puntare, speriamo che il nostro lavoro possa portare frutti molto velocemente, ma poi sappiamo che delle volte si deve aspettare di più. Servirà anche un po’ di fortuna in certi momenti. Inizieremo pensando di dire la nostra nell’Europeo”.