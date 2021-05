Giulia Salemi, duro attacco sui social: “Vanno denunciati”

Importante denuncia dell’influencer Giulia Salemi su Twitter, la quale si scaglia contro la violenza sulle donne

Giulia Salemi è una delle più importanti influencer italiane e questo vuol dire che ha un ampio bacino di utenti che la seguono ed ascoltano. Tale possibilità può essere utilizzata per sensibilizzare i seguaci su argomenti importanti. Uno di questi è la violenza contro le donne ed è proprio su questo che è incentrato l’ultimo post Twitter della Salemi. “La pandemia ci ha cambiati e costretti a vivere una vita dietro uno schermo. Esponendoci a rischi come la violenza psicologica e stalking. Date un’occhiata a questi dati spaventosi… e denunciate”, ha scritto. La violenza sulle donne, però, è un qualcosa che non dovrebbe esistere a prescindere da tutto così come quella su ogni altro essere vivente, di qualsiasi genere.

Il report Istat citato da Giulia Salemi

La pandemia ci ha cambiati e costretti a vivere una vita dietro uno schermo. Esponendoci a rischi come la violenza psicologica e stalking. Date un’occhiata a questi dati spaventosi… e denunciate! pic.twitter.com/NZIfYtrhiv — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 17, 2021

Nel 2020 le chiamate al 15.22 (numero anti violenza e stalking) sono aumentate del 79,5% rispetto all’anno precedente. Le richieste di aiuto via chat, invece, hanno subito un incremento del 71%. Il rapporto è dell’Istat che ha condotto uno studio sulle richieste di aiuto nel corso della pandemia. Il picco si è avuto a fine marzo, ad aprile ed a maggio.

Le segnalazioni parlano soprattutto di violenza fisica (47,9%), ma la gran parte delle donne hanno subito diverse forme di violenza tra cui quella psicologica. Sono aumentate in particolare le richieste di ragazze fino a 24 anni, passando dal 9,8% all’11,8%.