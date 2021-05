Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi di oggi mettono al corrente il pubblico di numerose novità.

Questa sera, lunedì 17 maggio, andrà in onda la diciottesima puntata del programma che sta costantemente tenendo incollati allo schermo tantissimi italiani. I milioni di telespettatori si chiederanno cosa gli aspetta nel primo appuntamento settimanale dell’Isola dei Famosi, ebbene adesso passeremo in rassegna alcuni di quelli che saranno i momenti salienti della puntata.

Partiamo col dire che i naufraghi si ritroveranno a svolgere le difficili prove in Honduras e lotteranno per l’immunità. Stasera, infatti, i concorrenti tenteranno di diventare immuni dalle nomination attraverso i confronti e le varie sfide. La novità di questa puntata però riguarderà il pubblico da casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Dal Castello delle Cerimonie a emigrato in Svizzera. Davide Gaetano: “Non abbiate vergogna di chiedere aiuto”

Anticipazioni Isola dei Famosi, novità pazzesca: non era mai successo prima

Come detto in precedenza, la novità della puntata dell’Isola dei Famosi di questa sera riguarda il pubblico da casa. I telespettatori potranno partecipare e interagire con il programma attraverso i social per assegnare un importantissimo riconoscimento a uno dei naufraghi. Per scoprire dove collegarsi e come votare bisognerà attendere le indicazioni della padrona di casa, Ilary Blasi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Nick Jonas ricoverato d’urgenza in ospedale: le condizioni dell’artista

Chi sarà l’eliminato dell’Isola 2021 nel corso diciottesima puntata? La risposta certa non ce l’abbiamo, ma possiamo azzardare delle ipotesi facendo affidamento ai vari sondaggi online effettuati da alcune testate giornalistiche. I sondaggi vedono come preferiti del pubblico Ignazio e Roberto, ma non sarà un televoto così semplice perché i naufraghi a rischio eliminazione vantano il favoritismo di una grossa fetta di pubblico.