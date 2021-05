L’ex dama di Uomini e Donne si è candidata per la prossima edizione del GF Vip: la sesta edizione del programma.

Sono in tanti i vip che, spontaneamente, hanno proposto la loro candidatura per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. La prossima sarà la sesta edizione del programma e Alfonso Signorini ha già messo nel mirino alcuni “giocatori” eccellenti per il suo programma.

L’ultima edizione è stata una delle più seguite della storia del programma e Alfonso Signorini vuole ripetersi selezionando i concorrenti in modo da poter regalare ai numerosissimi telespettatori uno show di qualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Maurizio Costanzo, reality e talent: dichiarazioni sorprendenti

Fra i tanti nomi accostati alla nuova stagione del GF Vip, spicca quello dell’ex ballerina di Amici, Martina Miliddi, che dopo essere stata ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ha conquistato ancora di più il pubblico da casa e il conduttore della Casa più spiata d’Italia. Ma a partecipare al GF Vip 6 potrebbe essere anche l’ex dama di Uomini e Donne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Amici 20, l’ex allieva si confessa: “Sono stata vittima di bullismo”

Uomini e Donne, ex dama al GF Vip 6: di chi si tratta

L’ex dama di Uomini e Donne, Anna Tedesco, si è candidata a partecipare al GF Vip 6. Intervistata da Lorenzo Amatulli per Whiteissimo, la donna ha detto che nella casa di Cinecittà non farebbe la statuina come Carlotta Dell’Isola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Isola dei Famosi 2021, un ex dice basta: decisione clamorosa

“Vorrei partecipare al GF Vip. Il pubblico vedrebbe la vera Anna, quella simpatica e altruista. E non sarei una statuina come lo è stata quella di quest’anno, Carlotta di Temptation. Io avrei dato qualcosa in più rispetto a Carlotta. Potevano prendere me al posto di Carlotta. Io mi candido per dare il meglio di me“.