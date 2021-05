Netflix, arriva il commovente annuncio da parte della piattaforma streaming: adesso è ufficiale, i fan della serie tv sono avvisati

Tre le serie prodotte da Netflix, sicuramente “La Casa di carta” è una di quelle che è diventata in poco tempo un fenomeno globale. Amata, seguita e attesa in tutto il mondo, la serie spagnola ha superato qualsiasi pronostico diventando una delle punte di diamante della piattaforma streaming che, però, arrivata alla quinta stagione si prepara a dire addio ai suoi fan. Ed è così che proprio il colosso della tv online annuncia la fine delle riprese con una foto che al solo guardarla provoca un’immensa nostalgia.

L’annuncio di Netflix

Le riprese del quinto capitolo della serie, iniziate lo scorso agosto, sono giunte al termine. La storia che ha appassionato milioni di utenti in tutto il mondo è arrivata alla parola fine, nonostante le rimostranze dei fan che avrebbero voluto che continuasse ad oltranza. L’account Netflix condivide l’ultimo giorno di set pubblicando uno scatto in cui si vedono tutti i protagonisti e aggiunge come didascalia:

Quella che era iniziato come una rapina, è finita come una famiglia. Si conclude il quinto capitolo de La Casa de Papel / Money Heist. Grazie a tutti i fan per aver fatto parte di La Resistencia! Non vediamo l’ora di mostrarvi come finisce questa storia.

Non resta che aspettare la data ufficiale di uscita sulla piattaforma che potrebbe cadere entro la fine dell’anno, visto che la timeline di aprile è stata ampiamente superata. Al momento, quindi, non c’è la certezza che la quinta e ultima stagione de La Casa de Papel possa arrivare presto in streaming, sebbene i fan stiano scalpitando da mesi in attesa di vedere cosa accadrà alla banda di ladri più famosa delle serie tv.

What started as a heist, ended as a family. It’s a wrap on Part 5 of La Casa de Papel / Money Heist. Thank you to all the fans for being part of La Resistencia! We can’t wait to show you how this story ends. pic.twitter.com/ey2TuEZENh — Netflix (@netflix) May 14, 2021

