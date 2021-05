Calciomercato Juventus, un big si allontana: vicinissimo al Manchester City. Pep Guardiola ha proposto uno scambio con uno dei suoi gioielli per chiudere il colpo

E’ stato il sogno della Juventus negli ultimi mesi ma probabilmente rimarrà tale. Erling Braut Haaland si è dimostrato quest’anno l’attaccante più forte nel panorama europeo. La finale di Coppa di Germania ne ha dato un’ulteriore dimostrazione, con una doppietta che ha steso il Lipsia. Il norvegese classe 2000 è a 39 gol in 39 partite stagionali con il Borussia Dortmund, più 11 assist. Una media impressionante per un ragazzo di 21 anni che ha fatto schizzare alla stelle la sua valutazione. Gli ottimi rapporti con Mino Raiola avevano mantenuto i bianconeri in una posizione di vantaggio, fino a quando non è sceso in campo il Manchester City di Guardiola. I freschi vincitori della Premer League hanno deciso di fare sul serio, superando anche la concorrenza di Real Madrid e Barcellona. Sul contratto di Haaland c’è una clausola per il 2022 che gli permette di liberarsi con 70 milioni di euro. L’intenzione degli inglesi è però quella di anticipare l’acquisto alla prossima finestra estiva, sborsando la bellezza di 110 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, un big si allontana: Haaland verso il Manchester City

In realtà la valutazione complessiva vedrà una parte cash e una parte coperta con una contropartita tecnica gradita al Dortmund. Raheem Sterling dovrebbe percorrere la strada opposta, dall’Inghilterra alla Germania, andando ad affiancare Jadon Sancho con la maglia giallonera. Un’operazione monstre che riporterà Haaland a casa, visto che è nato in Gran Bretagna (Leeds) e che il padre ha militato proprio nei Citizens. La chiusura di un cerchio a cui in pochi potranno opporsi almeno di clamorosi rilanci, impensabili nel periodo di pandemia. A questo punto la Juventus dovrà spostare la propria attenzione su un altro numero 9 di livello internazionale, per sostituire il partente Dybala. Nelle ultime ore si è tornati a parlare con insistenza di Memphis Depay, in uscita dal Lione e disponibile a parametro zero.