Rai, exploit incredibile in queste ore: cos’è successo

Un exploit incredibile per le reti Rai ed i programmi TV di ieri sera, giovedì 13 maggio che hanno regalato grossi risultati

E con quest’ultima scena delle visioni di Francesco, accompagnata da una frase immensa, vi auguriamo la buonanotte e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo per l’ultima – imperdibile – puntata di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani.

Grazie per essere stati con noi!!! 🙏🏻 💚 pic.twitter.com/4107k9fTyQ — Un Passo Dal Cielo (@passodalcielo6) May 13, 2021

Ancora una volta la gara di ascolti è stata vinta dalla Rai, con Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani che ha raccolto ben 5.015.000 spettatori pari al 23.2% di share. Giovedì 20 maggio sarà l’ultima puntata della fiction dalla quale ci si aspetta un boom ancora più ampio di ascolti.

Anche gli altri programmi Rai hanno collezionato ottimi ascolti: Anni 20 ha interessato 453.000 spettatori 1.9% di share, mentre Amore Criminale è stato seguito da 1.605000 spettatori con il 6.8% di share.

Ascolti TV, exploit Rai: i risultati Mediaset

Mediaset ed il suo palinsesto ancora non fanno faville e non convincono il pubblico italiano. Ieri sera, giovedì 13 maggio, hanno raccolto 1.370.000 spettatori con uno share del 7.5% su Canale 5 con First Man, la storia del primo uomo a sbarcare sulla Luna, Neil Armstrong. Italia 1, invece, con il documentario di Roberto Giacobbo, Gli Album di Freedom ha raccolto 862.000 spettatori pari al 4.4%. Per finire, Rete 4 ha raccolto 1.264.000 spettatori con il 7.1% di share con il talk show Dritto e Rovescio.

Per quanto riguarda, invece, gli altri canali in chiaro sulla TV gli ascolti sono stati di 827.000 spettatori per Piazza pulita su La7, 463.000 spettatori per Sotto assedio – White House Down su TV8 e 567.000 spettatori per Tutte contro lui su Nove.