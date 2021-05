Harry e Meghan, tributo al principe Filippo: scelta definitiva

Harry e Meghan, il nome della figlia sarà un tributo al principe Filippo. Gli scommettitori hanno lanciato una pesante indiscrezione su come verrà chiamata la secondogenita in arrivo.

Mancano ormai poche settimane alla nascita del secondogenito di Harry e Meghan. La bambina dovrebbe arrivare ad inizio estate e si fa già un gran parlare su quale nome hanno scelto per lei i genitori. Secondo gli allibratori inglesi, solitamente ben informati sui fatti, potrebbe chiamarsi Philippa, in onore del duca di Edimburgo, scomparso lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni. La scommessa viene pagata 3 a 1 ed è la quota più bassa, davanti rispettivamente a Diana ed Elisabetta (5/1 e 10/1).

Jessica O’Reilly della società di betting Ladbrokes, ha dichiarato: “I fan reali sperano sempre più che Harry e Meghan chiamino la loro figlia Philippa. Attualmente siamo stati costretti ad abbassare le quote di conseguenza perché è l’unico nome che gli scommettitori stanno sostenendo in questo momento“.

Meghan e Harry hanno annunciato che aspettavano un altro bambino il giorno di San Valentino. Hanno aggiunto che si trattava di una femminuccia durante l’intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey all’inizio di marzo.

Harry e Meghan, la bambina in arrivo potrebbe chiamarsi Philippa: un omaggio al bisnonno scomparso

Nella sua ultima apparizione in TV (per il Vax Live), Meghan ha parlato di come la pandemia di Covid-19 abbia colpito in modo particolare le donne, soprattutto le giovani mamme.

Non sarebbe comunque il primo omaggio al principe Filippo all’interno della famiglia reale. Infatti sia la principessa Eugenie che Zara Tindall, che hanno partorito rispettivamente a febbraio e marzo, hanno optato per nomi riferiti al duca di Edimburgo.

La O’Reilly ha aggiunto: “Non sarebbe certamente una grande sorpresa se Harry e Meghan scegliessero Diana, anche se pare che potrebbe essere il secondo nome“.

“Al di là delle incomprensioni con la Royal Family nell’ultimo periodo sarebbe un gesto estremamente toccante chiamare la secondogenita Philippa. Questo potrebbe aiutarli anche a riconquistare punti con l’opinione pubblica inglese“.