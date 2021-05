Ellen DeGeneres Show, decisione improvvisa: c’è l’annuncio ufficiale

Un annuncio molto doloroso per tutti i fan dello show, ma probabilmente necessario per la conduttrice Ellen DeGeneres che stupisce il pubblico

Quasi vent’anni di successi, lo show iconico di Ellen DeGeneres è sulla via del tramonto e chiuderà i battenti in primavera 2022. In un’intervista concessa all’Hollywood Reporter, la stessa conduttrice ha spiegato di essere molto stanca, nonostante sia affezionata al suo show pensa che sia ora di lasciare spazio ad altri e ritirarsi a 63 anni.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, Alfonso Signorini pesca all’Isola dei Famosi: cast pazzesco

NON PERDERTI > > > Arisa, questa volta è finita davvero? La notizia sorprende tutti

17 edizioni, oltre 3000 puntate, il talkshow televisivo degli Stati Uniti sarà ufficialmente rimosso dal palinsesto delle TV americane. Il programma, negli anni, ha vinto diversi riconoscimenti: vinto 10 Emmy Awards e i GLAAD Media Awards del 2009 come miglior episodio di un talk show.

Ellen DeGeneres Show, il saluto all’Italia e Simona Ventura

Chi non sarebbe invidioso di Simona Ventura che viene pure congratulata da Ellen DeGeneres pic.twitter.com/pA8QcCgSuY — 🎭DeepEnd (@TheUkYana) May 5, 2021

Ellen DeGeneres è la conduttrice di “Game of Games” negli Stati Uniti, nuovo format arrivato quest’anno in Italia con alla conduzione Simona Ventura. Proprio in occasione della prima puntata del programma messo in onda in Italia, la conduttrice statunitense ha voluto augurare alla conduttrice una buona fortuna: “Essere la conduttrice di Game of Games è molto divertente. Sono certa che ce l’hai già, ma ti consegno il pulsante rosso cui dovrai far molta attenzione: quando lo schiacci, qualcuno salterà”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amici 20, terremoto in finale: polemica accesa in casa – VIDEO

Un siparietto rimasto nel cuore degli italiani che, da anni, guardano all’Ellen DeGeneres Show con molto apprezzamento. Nello studio della conduttrice americana, infatti, sono passati i migliori personaggi dello spettacolo, della politica e non solo.