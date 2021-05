Elisa Isoardi, dopo l’avventura all’Isola dei Famosi potrebbe restare a Mediaset per condurre un programma cult.

In seguito alla partecipazione all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha conquistato una fetta di pubblico che non riesce a fare a meno di lei. Dopo aver lasciato il programma in seguito a un infortunio, l’ex fidanzata di Matteo Salvini potrebbe condurre un programma tutto suo a Mediaset.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Ilary Blasi, risvolto a sorpresa: fan totalmente impazziti

Durante la prossima stagione televisiva, la Mediaset vivrà numerosi cambiamenti a partire da uno dei suoi canali televisivi più seguiti dagli italiani: Canale 5. La regina di questo canale è Barbara D’Urso, ma presto la conduttrice potrebbe avere un antagonista. Infatti la rete sembra aver deciso di puntare su volti nuovi come quello di Elisa Isoardi e Adriana Volpe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Giada De Laurentiis, rivelazione sensazionale: l’ha ereditato dal nonno

Elisa Isoardi conquista la Mediaset: a lei la conduzione di un super programma?

Secondo quanto riportato dal settimanale NuovoTv, Elisa Isoardi potrebbe sostituire Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5 a partire da giugno per poi cedere nuovamente il posto a Barbara a settembre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Royal Family, la Regina Elisabetta è infuriata con Carlo: il grave motivo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Alessandro Cattelan sbarca su Netflix: un progetto pazzesco – VIDEO

A dare maggiore sostegno a tali voci è stata Antonella Clerici, attualmente alle prese con la conduzione di È Sempre Mezzogiorno. È proprio mentre conduceva il suo programma che Antonella ha salutato la sua collega in diretta televisiva sostenendo che le attendono nuove avventure.