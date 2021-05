Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele: le sue condizioni

Silvio Berlusconi si trova nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A lanciare la notizia il quotidiano Libero

Stando a quanto anticipato dal quotidiano Libero – e poi confermato da fonti parlamentari – Silvio Berlusconi è tornato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il Presidente di Forza Italia è ora ricoverato per continuare con le terapie per superare gli strascichi del Covid.

La prima degenza è durata dal 6 aprile all’1 maggio, col leader di Forza Italia che è stato trasportato nuovamente al San Raffaele nella notte per alcuni accertamenti. Il ricovero dell’ex presidente del Consiglio si era intrecciato con i rinvii del processo Ruby Tre di Siena. La prossima udienza è ora fissata per il 13 maggio, a seguito dell’ultimo rinvio arrivato poche settimane fa.

Berlusconi ricoverato, accertamenti post Covid

Nulla di preoccupante, comunque, per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si trova nuovamente al San Raffaele di Milano, ricoverato per proseguire con le terapie post Covid. Il prossimo 13 maggio è chiamato a presenziare in tribunale per l’udienza Ruby Ter di Siena, nella quale ormai un anno fa la pm Valentina Magnini aveva chiesto la condanna con l’accusa di corruzione. Il primo rinvio avvenne il 21 maggio dello scorso anno, per l’impedimento dei legali di raggiungere Siena a causa del lockdown.

Il secondo appuntamento – in programma inizialmente l’1 ottobre 2020 – venne rinviato per la positività al Covid di Berlusconi, mentre il terzo del 25 novembre per la volontà dell’ex premier di deporre in aula. L’ultimo slittamento c’è stato il 14 gennaio scorso, quando il leader di Forza Italia si trovava all’ospedale di Monaco per accertamenti.