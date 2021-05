Lady Gaga, popstar scoppia in lacrime: il motivo

Lady Gaga è scoppiata in lacrime dalla commozione ed ha dedicato un messaggio strappalacrime ai suoi fan, soprattutto quelli italiani

Lady Gaga è stata in Italia, a Roma, per le riprese del film House of Gucci in cui interpreta Patrizia Reggiani. Alla notizia della popstar nella capitale, tantissimi fan si sono accalcati sotto l’hotel per poterle fare almeno un saluto da lontano. Su Twitter, la cantante con origini siciliane ha avuto l’occasione di ringraziare tutti i fan e gli addetti ai lavori della pellicola di Ridley Scott:

I wish to thank all of Italy for cheering me on while I film this movie—I hug & kiss you, tell you I believe in you ❤️ prayers 🇮🇹🙏to my place of origin—a country built on the promise of hard work & family. I hope I made you proud. I’m proud to be Italian. Ti Amo. #HouseOfGucci

— Lady Gaga (@ladygaga) May 9, 2021