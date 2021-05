Raoul Bova, nuova decisione di Mediaset per il futuro dell’attore romano: cambia tutto, i suoi fan devono prendere nota

Come in una partita a scacchi, i palinsesti delle principali reti italiane cambiano anche in base alle scelte della concorrenza e succederà anche la prossima settimana. Un gioco delle parti tra Rai Uno e Canale 5 che hanno deciso di rivoluzionare la serata di mercoledì 12 maggio e per questo i fan di Raoul Bova devono prendere nota.

Succede infatti che le nuove puntate di ‘Ulisse‘ con Piero Angela siano state sospese e rinviate a fine mese perché le riprese sono rallentate dal Covid. Così Rai Uno al suo posto trasmetterà l’ennesima replica di un episodio de ‘Il Commissario Montalbano‘. E allora Canale 5, temendo la concorrenza per una fiction che sta comunque andando bene, ha deciso di anticiparla alla pria serata di martedì 11 maggio.

Lo spiega il sito specializzato Bubino Blog. Martedì 12 quindi ‘Buongiorno mamma!‘ si scontrerà con la premiazione dei David di Donatello, condotta da Carlo Conti su Rai Uno. La sera successiva invece su Canale 5 probabilmente un film.

‘Buongiorno, mamma!’ ottimi ascolti su Canale 5. In arrivo una sorpresa per i fan

La quarta serata con ‘Buongiorno, mamma!’, la fiction diretta da Giulio Manfredonia, sarà composta come al solito da due episodi. Guido sarà impegnato ancora nelle sue indagini su Agata mentre quest’ultima organizza una festa a sorpresa per il suo compleanno. Sole dovrà invece fare i conti con la corte di Federico e Francesca sta per abbandonarsi con Armando.

Intanto per i fan della fiction di Canale 5 arriva una buona notizia. Potrebbe esserci una seconda stagione di ‘Buongiorno, mamma!’, anche alla luce degli ottimi ascolti fatti registrare. Ecco perché, in attesa di capire cosa succederà nelle prossime due serate, il finale potrebbe essere aperto, lasciando qualche situazione in sospeso.