Calciomercato Juventus, super bomber in arrivo: affare da 50 milioni

Calciomercato Juventus | Il direttore Paratici sarebbe pronto ad accaparrarsi il bomber del momento, spendendo 50 milioni di euro

La Juventus, in vista della prossima stagione, starebbe pensando di acquistare una punta da almeno 30 gol a stagione da affiancare a Cristiano Ronaldo che potrebbe rimanere fino a scadenza di contratto. Morata, attualmente in prestito dall’Atletico, non ha pienamente convinto ed a giugno dovrebbe far ritorno alla base. Paulo Dybala, invece, potrebbe partire a fronte di una buona offerta da parte di uno dei club interessati.

A quel punto, fatto spazio, i bianconeri potrebbero fiondarsi su Vlahovic della Fiorentina. Il serbo è letteralmente esploso con la maglia viola in questa stagione ed al momento vanta 21 gol in campionato. Il presidente Commisso, cosciente di avere in rosa un potenziale crack, avrebbe fissato il prezzo dell’attaccante ad una cifra tra i 50 ed i 70 milioni di euro. Su di lui anche il Milan ed il Borussia Dortmund che potrebbe dover sostituire Haaland.

Calciomercato Juventus, idea Gaya per la fascia sinistra

La Juventus starebbe riflettendo anche su un innesto sulla fascia sinistra di difesa, dove c’è già un Alex Sandro che però non è il terzino devastante di qualche stagione fa. I dirigenti avrebbero adocchiato José Luis Gaya del Valencia.

Il club spagnolo, oltre a stagnare in una posizione di medio-bassa classifica in campionato, è in una situazione deficitaria a livello economico. Per tale motivo la proprietà sarebbe pronta a lasciare andare il proprio gioiello per 25 milioni di euro. Sulla strada della Juventus, però, potrebbe intromettersi il Barcellona che starebbe pensando di renderlo l’erede di Alba.