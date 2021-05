Spezia-Napoli 1-4: highlights, voti e tabellino finale del match

Spezia-Napoli: highlights, voti e tabellino finale del match che si è appena concluso e che ha visto gli uomini di Gattuso portarsi a casa 3 punti d’oro

Una 34esima giornata di Serie A partita col botto. Il Napoli di Gattuso ha fatto visita allo Spezia di Italiano per una sfida dal duplice valore: Champions League per i campani e salvezza per i liguri. Alla fine l’hanno spuntata gli azzurri, con una prestazione da grande squadra che potrebbe rivelarsi fondamentale per il ritorno nella massima competizione europea.

Primo tempo che parte con il Napoli che ha già il piede sull’acceleratore. Al 12′ Osimhen calcia di poco a lato del palo destro, e dopo soli 3 minuti Di Lorenzo trova Zielinski all’interno dell’area di rigore che porta davanti i suoi. Passano soli 8 minuti prima del raddoppio: ancora Zielinski che imbuca per Osimhen. Il continuo pressing e le azioni manovrate degli uomini di Gattuso fanno capire poco allo Spezia, che subisce il 0-3 di uno scatenato Osimhen sul finire del primo tempo.

Ripresa sulla falsa riga del primo tempo, con Demme che dopo soli 5 minuti impensierisce Provedel. La squadra di Gattuso gioca un buon calcio e continua a creare, alla ricerca del gol che chiuderebbe definitivamente il match. Al 60′ buona occasione per Piccoli dello Spezia, con la palla che finisce in corner. Al 64′ lo stesso giocatore ribadisce in rete all’angolino basso difeso da Meret. Entrato da pochi minuti, all’80’ Lozano trova il gol dell’1-4.

Spezia-Napoli, highlights e voti del match

MARCATORI: Zielinski (N) 15′, Osimhen (N) 23′ 44′, Piccoli (S) 64′, Lozano (N) 86′

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Vignali 5, Ismajili 4.5, Chabot 4.5, Marchizza 5; Estevez 6 (dal 78′ Acampora 6), Ricci 5.5, Maggiore 6; Verde 6 (dal 46′ Piccoli 6.5), Agudelo 5.5 (dal 78′ Saponara 6), Gyasi (dal 68′ Gyasi 6) 5.5. All. Italiano 6

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 7, Manolas 6.5, Rrahmani 6, Hysaj 6.5 (dal 69′ Mario Rui 6); Ruiz 5.5, Demme 6.5; Politano 6.5 (dal 76′ Lozano 7), Zielinski 7.5 (dal 69′ Mertens SV e dal 76′ Elmas 6), Insigne 6.5; Osimhen 8 (dall’84’ Petagna SV). All. Gattuso 6

