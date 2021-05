Amici 20, spunta il nome del vincitore: “Vi dico chi trionfa”

Samuele Barbetta, ballerino eliminato nella scorsa puntata di Amici 20, ha rivelato chi secondo lui trionferà nel talent show

Samuele Barbetta è l’ultimo, almeno fino ad ora, eliminato di Amici 20. Il talent show è arrivato alla semifinale, che si giocherà stasera, e saranno solo in quattro a giocarsi la finale. Tornando al ballerino, quest’ultimo ha rilasciato un intervista ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni. Le sue prime parole hanno rivelato quello che secondo lui sarà il concorrente a trionfare in questa edizione di Amici 20. “Secondo me Giulia”, in prima battuta. Però poi ci ha riflettuto ed ha detto: “Anche se dal primo provino, appena ho visto entrare Sangiovanni, ho pensato: ‘Questo vince Amici!’. Penso che lui sia fortissimo, parla di cose di cui serve parlare, ha molto coraggio sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista umano, non ha pura di niente”.

Anticipazioni Amici 20, chi saranno i 4 finalisti

Nella giornata di giovedì è stata registrata la semifinale di Amici, che andrà in onda stasera. Il Vicolo delle News ha rilasciato i nomi dei possibili finalisti, i quali saranno quattro. Sangiovanni, Aka7even e Giulia i primi tre, mentre il quarto, che sarà uno tra Serena, Deddy, Alessandro e Tancredi, lo scopriremo direttamente stasera.

L’ultimo finalista, infatti, viene annunciato direttamente in casetta da Maria De Filippi. L’ultima puntata di Amici sarà proprio sabato 15 maggio, cioè il prossimo.