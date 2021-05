Olanda, arrivano le api addestrate a riconoscere il Covid: svolta per i test. Il gruppo di ricerca della Wegeningen University ha confermato l’importante scoperta

Come poter scoprire i pazienti infetti dal coronavirus è stato fin dal principio il problema principale di questa pandemia. La mancanza di sintomi, la lunga incubazione, l’attendibilità relativa dei tamponi, sono tutti problemi che potrebbero essere superati grazie alle api. Si avete capito bene, perchè i ricercatori olandesi hanno addestrato questi famosi insetti, con un senso dell’olfatto insolitamente acuto, a identificare i positivi da Covid-19. Letteralmente una svolta per i test del futuro e anche la prevenzione dei contagi.

Per predisporre le api alla ricerca, gli scienziati del laboratorio di bio-veterinaria dell’Università di Wageningen hanno dato loro acqua zuccherata come ricompensa dopo aver individuato i campioni affetti dal virus. Al contrario non hanno ricevuto nulla se non indicavano un paziente positivo. Questo condizionamento, molto utilizzato sul piano scientifico di ricerca sugli animali, ha confermato l’incredibile scoperta. Le api estendono la lingua per avere la propria ricompensa quando hanno di fronte un paziente positivo e questo permette ai medici di capirlo immediatamente.

LEGGI ANCHE >>> Immunità di gregge, Capua frena: “Difficile, troppo scetticismo sui vaccini”

LEGGI ANCHE >>> Usa, sospesi i brevetti per i vaccini: svolta contro il Covid-19

Olanda, arrivano le api addestrate a riconoscere il Covid: sono molto attendibili

Wim van der Poel, professore di virologia che ha preso parte al progetto, ha spiegato: “Raccogliamo normali api da miele da un apicoltore e le portiamo in laboratorio. Subito dopo aver presentato un campione positivo, diamo loro l’acqua zuccherata. E quello che fanno le api è estendere la loro proboscide per prendere la bevanda dolce“.

Possono essere necessarie ore o giorni per ottenere un risultato del tampone per il Covid, mentre in questo modo la risposta è immediata. L’attendibilità è stata calcolata come pressochè perfetta e questo potrà rivoluzionare i controlli del futuro.

La tecnica dello “sniffing degli insetti” è stata già utilizzata in passato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per rilevare esplosivi e tossine negli anni ’90.