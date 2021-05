Meteo, arriva l’anticiclone africano: quanto durerà il vortice caldo

Primo sussulto dell’anticiclone africano sulla penisola, con il meteo che accoglierà il flusso di aria calda: scopriamo su quali regioni colpirà.

Una rapida fase calda è pronta a colpire l’Italia durante questo venerdì, con l’anticiclone africano che andrà ad influire sul meteo della penisola. Purtroppo questo caldo durerà poco, con l’Italia che sta attraversando una stagione primaverile a dir poco turbolenta. Infatti durante questo periodo sta mancando l’alta pressione sub-tropicale, che solamente temporaneamente riuscirà ad arrivare in Italia.

Tutto il fine settimana sarà caratterizzato da un generoso soleggiamento, mitigato da alcune piogge standard. Con l’avanzare delle giornate avremo qualche nube in più che coprirà i cieli. Durante questo weekend non sono previste grandi piogge, con le temperature che aumenteranno andando a toccare i 26-27 gradi. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questa giornata di venerdì.

Meteo, l’anticiclone arriva sulla penisola: tanto sole e piogge isolate

Durante questo weekend avremo un sussulto dell’anticiclone africano, che andrà ad influenzare il meteo italiano. Infatti durante questa giornata avremo un grande aumento delle temperature, causato proprio dall’arrivo del flusso di aria calda. Inoltre durante questo venerdì non mancheranno nemmeno delle piogge isolate. Andiamo quindi a vedere come si svilupperà la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo delle nuvolosità residue a ridosso delle Alpi, Levante ligure e Triveneto. Specialmente sul Friuli Venezia Giulia avremo ancora fenomeni temporaleschi che colpiranno la regione. Altrove invece il sole illuminerà il resto del settore. Su queste regioni avremo temperature a dir poco stazionarie, con massime che oscilleranno dai 19 ai 24 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo bel tempo su gran parte del settore. Infatti il sole andrà ad illuminare sia le regioni tirreniche che quelle adriatiche. Mentre non mancheranno delle piogge isolate nelle zone centrali del settore. Infatti i piovaschi andranno a colpire Versilia e Appennino centrale. Le temperature risulteranno in aumento con massime dai 20 ai 25 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo del tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del paese. Non mancheranno però delle nubi che andranno ad oscurare Sicilia, Calabria e Cilento. Nonostante i grandi comparti nuvolosi non dovrebbero esserci piogge durante questo venerdì. Le temperature risulteranno stabili o in lieve aumento con massime che andranno dai 21 ai 26 gradi.