Eleonora Daniele, addio alla tv? Arriva il clamoroso annuncio

Spunta un clamoroso annuncio di Eleonora Daniele. La conduttrice e giornalista italiana sarebbe pronta a dire addio alla televisione: scopriamo perchè.

Dopo il grande successo di ‘Storie Italiane‘, Eleonora Daniele è pronta a dire addio alla sua carriera da conduttrice in televisione. Dopo anni di gavetta la conduttrice di Padova ha trovato il successo su Rai 1 con la trasmissione amatissima dal pubblico. Adesso però sarebbe pronta a passare al piano B, come confessato alla rivista ‘Diva e Donne‘. Infatti la conduttrice vorrebbe concentrarsi sulla famiglia, dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, Carlotta.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Anticipazioni Amici 20, scelti i finalisti: telespettatori increduli

Infatti al settimanale di Cairo Editore, Eleonora ha affermato di star costruendo un futuro da psicoterapeuta. Dopo la prima laurea in comunicazione, adesso la conduttrice punta a laurearsi in psicologia, conseguendo il suo secondo titolo di studio. Quindi il futuro della giornalista sarà lontana dalle telecamere, pronta a far di tutto per esercitare la nuova professione.

Eleonora Daniele, l’addio alla tv per la carriera da psicoterapeuta: i piani per il futuro

Durante la sua intervista al giornale di cronaca rosa Eleonora Daniele non esclude l’arrivo di un secondo figlio nella sua vita. Dopo il parto, la presentatrice era contraria a dare un fratellino o una sorellina alla piccola Carlotta, ma adesso avrebbe cambiato idea. Così la conduttrice ne ha già parlato con il marito Giulio, con cui è stata fidanzata per 16 anni prima di convogliare a nozze.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Giulia De Lellis, il grande momento è arrivato: l’annuncio ufficiale

Così la presentatrice ha ringraziato pubblicamente il marito imprenditore per il modo in cui l’ha sostenuta e supportata. Inoltre, la Daniele ha spiegato che anche durante la notte, Giulio si è preso cura della piccola Carlotta. Infine nella sua intervista Eleonora ha spiegato che con la nascita della figlia è diventata più sensibile ed adesso non ha nemmeno vergogna di piangere in trasmissione. Infatti, proprio ultimamente, la conduttrice ha pianto per un’esibizione di Fabio Concato alla ‘Canzone Segreta‘.