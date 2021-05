Caso Pipitone, parla Piera Maggio: “Giustizia e verità per Denise”

Scossa dopo le ricerche effettuate nell’ex casa di Anna Corona, Piera Maggio rompe il silenzio: “Non mi fermerò finché non avrò scoperto la verità”

Fa ancora discutere il caso Piera Maggio e la scomparsa della sua piccola Denise Pipitone avvenuta il primo settembre del 2004 a Mazzara del Vallo. Al momento della sua sparizione, Denise aveva 4 anni. Ma a distanza di 17 anni, per Piera Maggio, non è mai svanita la speranza di ritrovarla.

Dopo gli ultimi episodi ed il blitz effettuato ieri dai militari dell’arma nella casa di Anna Corona per cercare prove all’interno di una botola, Piera ha rotto nuovamente il silenzio. La donna si è rivolta agli abitanti di Mazara del Vallo (provincia di Trapani) credendo fortemente che ci sia qualcuno ad aver visto o a sapere come è scomparsa sua figlia Denise.

Piera Maggio rompe il silenzio: chi sa deve parlare

Il dolore per la scomparsa di Denise Pipitone è diventato una spina nel fianco per la povera Piera Maggio che a distanza di 17 anni non ha perso le speranze. Come riportato anche da Tgcom24, Piera chiede per sua figlia verità e giustizia.

Dopo il blitz effettuato nella casa di Anna Corona dove non è stato trovato nulla che riconducesse a Denise, Piera Maggio ha dichiarato: “Apprendere in tv che cercavano i resti di Denise nell’ex casa di Anna Corona mi ha fatto molto male“.

Piera Maggio ha annunciato che non si arrenderà finché non sarà venuta allo scoperto la verità sulla scomparsa di sua figlia, Denise, avvenuta quando aveva soli 4 anni: “Chi sa parli ora, fatevi coraggio. E’ l’ora di parlare“.