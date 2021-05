Anticipazioni Uomini e Donne, proposta a sorpresa: putiferio in studio

Le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 4 maggio, di Uomini e Donne parlano di una proposta a sorpresa di un cavaliere ad una dama. Questi scatenerà il caos in studio

Uomini e Donne è sempre più vicino al finale di stagione e questo porta a risvolti importanti, soprattutto per ciò che riguarda il trono Classico. Nei prossimi giorni assisteremo alla scelta di Samantha Curcio che, nonostante quanto si stia vedendo in questi giorni, dovrebbe portarla ad uscire dal programma con Alessio.

Quest’oggi, martedì 4 maggio, spazio al trono Over con Francesca ed Amodio per primi al centro dello studio. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, la frequentazione tra i due viaggia a vele spiegate. Pare si tratti di un vero e proprio colpo di fulmine, anche se il cavaliere si starebbe facendo trascinare un poco troppo dalla gelosia. Addirittura, pare voglia accompagnare la donna ovunque anche quando si tratta di lavoro.

Uomini e Donne, proposta di Biagio: delirio in studio

Al centro dello studio quest’oggi a dare show è il cavaliere Biagio Di Maro. L’uomo sta conoscendo Sara che ha accettato di uscire con lui dopo la promessa di non frequentare altre donne. In studio arriverà però un’altra donna che, allibita, ammetterà che Biagio non le aveva detto di voler troncare e conoscere solo Sara.

L’uomo però ribadirà il proprio interesse per Sara e le darà un regalo, promettendole di essere pronto ad uscire con lei dal programma. Da lì, si scateneranno le polemiche in studio con Tina e Gianni che non gli crederanno.