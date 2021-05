Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ai saluti: destinazione a sorpresa. Il fenomeno portoghese potrebbe salutare Torino anche con la qualificazione alla Champions League

Negli ultimi minuti di Udinese-Juventus Cristiano Ronaldo ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei pochi fuoriclasse rimasti in casa bianconera. Quando le cose sembravano mettersi nel peggiore dei modi, ha tirato fuori una doppietta decisiva che ha ribaltato l’esito di una gara stregata. Calcio di rigore impeccabile e colpo di testa da vero centravanti, dopo 80 minuti trascorsi al piccolo trotto. Tre punti fondamentali per inseguire un posto tra le prime quattro e strappare il pass per la prossima Champions League. Il futuro di Pirlo è appeso ad un filo e dipende per la maggior parte dai risultati del campo, quello di CR7 potrebbe essere invece già scritto.

La scollatura con Torino è ormai evidente e tramite Jorge Mendes si sta cercando una soluzione alternativa. Non va dimenticato che la “Vecchia Signora” sarebbe ben felice di sgravarsi dei 31 milioni di euro netti di ingaggio garantiti al fenomeno portoghese. Un modo per far respirare i conti, ancora gravati da un pesante rosso di bilancio. Ma dove può andare Ronaldo? Ultimamente si era parlato di due big del calcio europeo come Manchester United e Real Madrid, due ritorni per lui, ma nelle ultime ore sta prendendo quota un’altra destinazione di prestigio.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ai saluti: si fa sotto il Bayern Monaco

Dalla Spagna, fonte ‘Don Balon’, si parla con insistenza del Bayern Monaco. I bavaresi sono in procinto di perdere il loro bomber, Robert Lewandowski, attenzionato dal Real Madrid, alla ricerca di un grande attaccante. Senza il polacco la nuova squadra di Nagelsmann potrebbe virare proprio su CR7. Il portoghese sarebbe invogliato dall’esperienza in Bundesliga, l’unico grande campionato europeo ancora inesplorato in carriera. La valutazione che ne fa la Juventus è di circa 25 milioni di euro, quelli necessari a non realizzare una minusvalenza. Le casse del Bayern sono sufficientemente munite per accontentare anche le pretese di ingaggio dell’ex Blancos, provando con lui a riconquistare la Champions sfumata quest’anno contro il Psg. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane, regalando un nuovo capito della straordinaria carriera del miglior giocatore lusitano di tutti i tempi.