Stefano De Martino guardando l’esibizione di Giulia Stabile ha affermato che vedendola danzare gli è tornata la voglia di ballare.

Nel corso dell’appuntamento di ieri sera del serale di Amici, l’esibizione di Giulia Stabile, avvenuta sulle note della canzone Jerusalema, ha fatto abbattere un vento nostalgico su Stefano De Martino.

Il ballerino, anche lui ex allievo della scuola di Amici, le ha rivolto un complimento bellissimo: “Guardandoti mi è tornata la voglia di ballare. Sei ufficialmente una delle cose che mi mette di buon umore insieme al mare e ai film di Totò”.

Un complimento questo che è stato accolto di buon grado dalla ballerina ma che è stato interpretato diversamente dal pubblico da casa. Che Stefano si sia pentito di aver smesso?

Stefano De Martino, un’occhiata scatena la sua passione: pubblico in delirio

Stefano De Martino ha affermato più volte che per il momento non intende tornare a ballare. Lo stesso pensiero lo ha ribadito anche ai microfoni di Verissimo, quando a Silvia Toffanin ha confessato.

“Se mi pento di aver smesso? No, non direi, penso che lo stop sia arrivato senza far dispiacere a nessuno. Secondo me ho smesso di ballare giusto in tempo, credo questo. Ovviamente è stata una parte molto importante. Però bisogna scegliere anche il tempo per uscire di scena e credo di averlo azzeccato.

Non ballo da un po’, perché con il tempo che dedico alla conduzione dei programmi non ho un pretesto per ballare, però è una cosa che tengo sempre lì e non escludo domani di rifare qualcosa”.