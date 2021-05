Ciro Priello, passato difficile prima del successo: racconto commovente

L’attore e comico napoletano, Ciro Priello ha raccontato il suo passato difficile prima del successo nazionale di LOL: le sue dichiarazioni.

Il grande successo di ‘LOL – Chi ride è fuori‘ ha portato alla ribalta nazionale Ciro Priello. Il comico e attore napoletano si è raccontato in una lunga intervista, ricordando come il passato non sia stato rose e fiori. Infatti Priello, nato a Melito di Napoli, ha sempre avuto una vocazione per la recitazione e per il ballo. Infatti fin da piccolo ha amato la danza provando ad imitare i passi di Michael Jackson.

Proprio per questo motivo, Ciro decise di iscriversi alla scuola di danza di Enzo Paolo Turchi a Fuorigrotta, studiando seriamente la danza moderna, hip-hop e jazz. Così in poco tempo Ciro è diventato uno dei principali ballerini della scuola esibendosi in eventi e manifestazioni. Inoltre nel 2003 Ciro decise di fare il provino per ‘Amici’ che allora si chiamava ancora ‘Saranno Famosi‘. Il comico ha rivelato che riuscì ad entrare negli ultimi 50, ma alla fine non fu scelto per il serale e fu mandato nel pubblico.

Ciro Priello racconta i momenti più bui: “Facevo il venditore porta a porta, tornavo a casa e piangevo”

Dopo essere stato scartato da Amici è iniziato il periodo difficile della vita di Ciro. Infatti l’attore napoletano voleva lavorare nel mondo dello spettacolo, ma finì per fare il venditore porta a porta di contratti telefonici. Proprio riguardo questa esperienza, Priello ha affermato: “Tornavo a casa e piangevo. Volevo lavorare nel mondo dello spettacolo, ma non ero più un ragazzino“.

Ma nel 2011 è arrivata la svolta, con l’attore che insieme a Francesco e Simone ha aperto una casa di produzione, “The Jackal“. In breve tempo i video postati sui social e su YouTube sono diventati virali, con il gruppo che oggi è formato da quindici persone. Durante questo periodo Ciro si è legato alla sua Maura, che gli ha donato una figlia di nome Anna. Inoltre la bimba porta anche i nomi dei suoi migliori amici, Francesca e Simone.