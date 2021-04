I tantissimi fan di Amici di Maria de Filippi sono felicissimi dopo aver appreso della gravidanza della ballerina.

Lorella Boccia ballerina di Amici di Maria de Filippi e conduttrice, è in dolce attesa. Per lei e suo marito Niccolò Presta si tratta del primo figlio. La coppia si è sposata il primo giugno 2019 nella chiesa Gran Madre di Dio, vicino a Ponte Milvio, nel cuore di Roma. A un anno e mezzo dal sì, Lorella annuncia la sua gravidanza su Instagram. Sul loro profilo oggi tutti i fan hanno potuto vedere la foto di Lorella Boccia col pancione. La prima in cui si vede chiaro e tondo che è in dolce attesa.

Sabato primo maggio la ballerina sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e tutti si chiedono se la conduttrice riuscirà a sapere anche se Lorella Boccia è incinta di un maschietto o una femminuccia.

Amici 20, ballerina in dolce attesa: mamma per la prima volta

Sul profilo della Boccia non trapela alcun dettaglio della sua gravidanza. Ieri, ad esempio, è stata da Paolo Bonolis ad Avanti un altro pure di sera, ma del pancione non c’era traccia. Per quale motivo si sono chiesti i fan. Ebbene, perché la trasmissione è stata registrata settimane fa.

Ma di quanti mesi è incinta Lorella Boccia? Purtroppo la ballerina lo svelerà a Verissimo, ma potrebbe essere al quarto o al quinto mese di gravidanza e dunque in tempo per svelare se è in attesa di un maschio o di una femmina.