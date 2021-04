Calciomercato Inter, futuro di Conte in bilico: le richieste per rimanere

Calciomercato Inter, il futuro di Conte potrebbe non essere a tinte nerazzurre: le richieste del tecnico leccese per rimanere

Continua la cavalcata trionfale dell’Inter verso la vittoria del 19esimo scudetto della sua storia. Ormai si tratta solo di aritmetica prima di poter celebrare un trionfo annunciato. I nerazzurri hanno ottenuto l’ennesima vittoria contro l’Hellas Verona, coronando un girone di ritorno praticamente perfetto.

Inutile dire che i meriti della vittoria vanno attribuiti anche e soprattutto ad Antonio Conte, capace di dare alla squadra una mentalità vincente. In realtà, però, il futuro del tecnico leccese non è così certo come potrebbe sembrare. La squadra il prossimo anno sarà chiamata a confermarsi in Serie A e a fare decisamente meglio in Champions League. Per proseguire l’avventura a Milano, l’ex Chelsea chiede alcune garanzie alla dirigenza.

Calciomercato Inter, cosa chiede Conte per restare

Il futuro di Conte non è ancora scritto, e non è detto che rimanga all’Inter anche il prossimo anno. Come riportato dal Corriere dello Sport, giovedì è atteso il presidente Zhang a Milano: sarà un’occasione utile per parlare. L’ex Chelsea chiede infatti maggiori garanzie sotto tutti i punti di vista, per proseguire con un rapporto che altrimenti potrebbe incrinarsi irrimediabilmente. Il primo punto sul quale Conte vuole avere più sicurezze è la stabilità societaria.

Il discorso si collega ovviamente al calciomercato e agli obiettivi dell’Inter per il prossimo anno. L’allenatore è infatti convinto di non avere una rosa così superiore rispetto a Juventus e Napoli: senza rinforzi la prossima annata potrebbe essere più dura. Ultimo punto il rinnovo di contratto di Conte stesso, del quale se ne parlerà a fine campionato.