Torino-Napoli 0-2: voti, highlights e tabellino, Gattuso vola

Torino-Napoli 0-2: due gol, di differenza ma in realtà avrebbero potuto essere molti di più. Sotto il diluvio dell’Olimpico-Grande Torino è un monologo della squadra di Gattuso sempre più lanciata verso la Champions League.

Due gol in altrettanti minuti tra l’11’ e il 13′ con una staffilata di Bakayoko, insolita per lui, e una progressione di Osimhen. Poi due pali clamorosi con Zielinski e Insigne mentre i granata hanno pasticciato in difesa e stentato in attacco. L’unica vera occasione è stato un quasi autogol di Di Lorenzo, troppo poco per sperare di riaprirla.

Nella ripresa stessa copione ma un po’ per i riflessi di Sirigu e molto per la scarsa mira degli avanti di Gattuso il punteggio non è diventato più ampio. E nel finale espulso Mandragora che come Verdi salterà la decisiva partita del prossimo turno contro il Parma.

MARCATORI: 11′ Bakayoko, 13′ Osimhen

TORINO (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 5.5, Nkoulou 4,5 (57′ Buongiorno 5.5), Bremer 5.5; Singo 5 (72′ Zaza 6), Rincon 5.5, Mandragora 5, Verdi 4 (57′ Linetty 5), Ansaldi 6 (85′ Baselli sv); Sanabria 5.5, Belotti 5 (72′ Bonazzoli 5.5). All. Nicola 5

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Koulibaly 6.5, Hysaj 7; Demme 7, Bakayoko 6.5 (85′ Elmas sv); Politano 6 (59′ Lozano 6), Zielinski 7 (59′ Mertens 6), Insigne 7 (85′ F. Ruiz sv); Osimhen 7 (81′ Petagna sv). All. Gattuso 8

NOTE: espulso Mandragora (T), ammoniti Verdi (T), Osimhen (N)

Clicca qui per guardare in anteprima gli highlights di Torino-Napoli