Pekin Express, incidente mortale: concorrenti costretti a lasciare il gioco

Un tragico incidente ha segato il format francese Pekin Ekpress: nel corso di una puntata un autista turco ha perso la vita

Un brutto incidente ha interessato Pekin Express dove ha perso la vita un autista che stava trasportando due concorrenti, Jonathan e Aurore. Questi ultimi erano a bordo dell’auto assieme ai cameraman e sono finiti in ospedale. Nulla da fare invece per il conducente del veicolo che ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto in Turchia con un’altra auto.

Pekin express è la versione francese del format, seguitissimo anche in Italia, Pechino Express. La produzione francese, a differenza di quella italiana, ha ripreso le registrazioni della nuova stagione sfidando la pandemia nell’agosto 2020.

Purtroppo però nella puntata andata in onda questo mese si è verificato il tragico evento. I concorrenti Jonathan e Aurore assieme ai cameraman avevano ottenuto un passaggio da un uomo turco di 82 anni. Ma lungo il percorso, su una strada tortuosa, dopo aver ottenuto il passaggio c’è stato lo scontro con un’altra auto. Purtroppo il conducente ha perso la vita, mentre i concorrenti sono finiti in ospedale con ferite su tutto il corpo. La coppia, per questo problema, ha dovuto lasciare la competizione.

POTRESTI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Giulio Berruti addolorato per il lutto in Tv: “Hai fatto sognare” – FOTO

Pekin Express, Jonathan e Aurore lasciano la competizione

Il brutto incidente, che ha causato la morte dell’uomo che stava trasportando a bordo del suo veicolo cameraman e concorrenti di Pekin Express, non è stato trasmesso. Ma non per questo motivo la trasmissione ha deciso di tenerlo segreto. Difatti la notizia è stata data nella puntata interessata: “Alcune ore dopo le riprese di questa sequenza abbiamo appreso con tristezza il decesso dell’autista del veicolo implicato nell’incidente. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”.

VEDI ANCHE QUESTO>>> Barbara d’Urso lancia l’allarme: “Aiuto, è sparito”

Il tragico evento, dopo il decesso dell’autista e il ricovero dei concorrenti a causa di ferite riportate sul corpo e sulla testa da Aurore, ha comportato l’abbandono di questi ultimi dalla competizione.