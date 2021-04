Il destino di Paolo Bonolis, il conduttore romano, è ormai segnato. La decisione di Mediaset non lascia alcun dubbio.

Avanti un altro pure di sera è un vero successone. Le prime puntate hanno ottenuto una media di oltre il 15% di share riuscendo anche a prevalere sulla concorrenza delle fiction di Rai1. Il gioco a premi condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori della domenica sera di Canale 5.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Tommaso Zorzi, pronto un nuovo programma per lui: fan entusiasti

Il programma è riuscito a trasmettere positività al pubblico che ha voglia di evadere da un clima pesante cui ci ha abituato questo anno di Covid. Avanti un altro pure di sera intrattiene i telespettatori e tale successo, oltre che a far sorridere Mediaset per i risultati fa gioire anche Paolo Bonolis.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Juventus, minacce di morte in casa Pirlo: interviene Salvini

Paolo Bonolis, il destino è segnato: la decisione di Mediaset

Dopo l’ottimo riscontro in termini di audience Mediaset si è mossa in anticipo e Piersilvio Berlusconi vuole proporre un prolungamento di contratto a Paolo Bonolis. Sembra davvero dunque probabilissimo del golden boy della scuderia Presta con Mediaset.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Alfonso Signorini, triste rivelazione: “Ho sofferto molto”

Pare ormai quasi certa la conferma di Avanti un altro pure di sera anche per il prossimo autunno, con il gioco a premi che tornerà nella domenica sera di Canale 5, togliendo dunque qualsiasi speranza di ritorno di Live non è la D’Urso per la prossima stagione autunnale nella serata del giorno di festa.