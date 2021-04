Lazio-Milan 3-0: voti, highlights e tabellino. Decisivo “El Tucu” Correa

Voti, highlights e tabellino dell’ultima gara della 33° giornata di Serie A conclusa con una vittoria della Lazio sul Milan

La Lazio si è svegliata dal sogno indotto dalla Sirena Partenope che giovedì sera ha fatto incassare ben 5 gol ai ragazzi di Inzaghi. Serviva una risposta decisa e forte e la vittoria contro il Milan lo è stata. Evidentemente un’altra Lazio scesa in campo, allo Stadio Olimpico che ha saputo rispedire a casa il Milan di Pioli.

Rossoneri che hanno subito un calo troppo netto ed evidente a partire dal girone di ritorno di cui stanno pagando lo scotto. Da candidato per lo scudetto all’accesso dell’Europa League: questo è l’epilogo se la Serie A si concludesse stasera. Calendario non facile né per la Lazio, né per il Milan rispettivamente a 61 e 66 punti in cerca di un posto in Champions.

Lazio-Milan: voti, highlights e tabellino. El “Tucu” decisivo.

CLICCA QUI PER GUARDARE GLI HIGHLIGHTS DI LAZIO-MILAN

LAZIO (3-5-2): Reina 7; Marusic 6, Acerbi 6, Radu 6; Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 7, Lucas Leiva 6.5 (88′ Cataldi sv), Luis Alberto 6.5 (88′ Akpa Akpro sv), Lulic 6 (67′ Fares 6); Correa 8.5(76′ Pereira 6), Immobile 7 (88′ Muriqi sv). All. S. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 4.5; Calabria 5 (69′ Dalot 6), Kjaer 6 (73′ Romagnoli 6), Tomori 4.5, Theo Hernandez 5; Bennacer 5 (69′ Tonali 5.5), Kessié 5; Saelemaekers 5 (63′ Brahim Diaz 5), Calhanoglu 6, Rebic 6 ; Mandzukic 4.5 (63′ Leao 5). All. Pioli

AMMONITI: Acerbi (L), Milinkovic Savic (L).

MARCATORI: 2′ 51′ Correa (L), 88′ Immobile (L).