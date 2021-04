Napoli-Lazio, streaming gratis: dove vedere il match in diretta

Tutto pronto per la sfida da Champions League tra Napoli e Lazio. Andiamo a vedere dove seguire la partita delle 20:45 in diretta e streaming gratis.

Allo Stadio Diego Armando Maradona, la sfida tra Napoli e Lazio chiuderà la 32esima giornata di campionato. Uno scontro cruciale tra le due formazioni, entrambe in lotta per un piazzamento in Champions League. Infatti, nonostante una gara in meno, i biancocelesti hanno solamente due in meno rispetto ai partenopei ed al Maradona proveranno il colpaccio. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo quindi dal Napoli, padrone di casa e che sta vivendo un ottimo periodo di rilancio. Infatti sono arrivate tre vittorie nelle ultime cinque partite, tra cui spunta il pareggio con l’Inter e la sola sconfitta contro la Juventus. Però mister Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Diego Demme, faro del centrocampo squalificato per il match di stasera. Tra gli assenti poi troviamo anche David Ospina e Faozi Ghoulam.

Mentre dall’altra parte troviamo un altra squadra in gran forma come la Lazio. I ragazzi di Simone Inzaghi stanno rincorrendo una posizione in Champions League. Infatti i biancocelesti sono reduci da una striscia di cinque vittorie consecutive e sono a sei punti dal quarto posto e con una gara da recuperare. Contro il Napoli, però, anche il mister piaccentino dovrà fare a meno di due calciatori: Escalante e Luiz Felipe. Andiamo quindi a vedere dove seguire Napoli-Lazio in streaming gratis.

Napoli-Lazio, streaming gratis: Sky o DAZN?

Tutto pronto quindi per il match tra Napoli e Lazio, di scena alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Infatti la partita sarà valida per la 32esima giornata di campionato e sarà offerta in esclusiva da Sky. Per l’occasione la pay-tv mette a disposizione tre canali: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite). Inoltre la partita sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.