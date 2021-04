Million Day, estrazioni del 22 aprile: ecco i numeri vincenti

Million Day, ci risiamo: nuovo giro col gioco di Lottomatica Italia che potrebbe regalarvi 1 milione di euro. Ecco i numeri vincenti di oggi

Nuovo giro di fortuna quest’oggi col Million Day. Il gioco di Lottomatica Italia, come di consueto, va in scena alle 19.00 con le classiche estrazioni che potrebbero cambiarvi la vita in pochi minuti. Anche perché aprile si rivela un mese particolarmente caldo da questo punto di vista, data la 5a vincita addirittura registrata in questi 21 giorni.

L’ultimissimo fortunato – come si apprende direttamente sul sito ufficiale – è un uomo di Crispiano in provincia di Taranto in Puglia. Grazie a una giocata con sistema ridotto, quindi da appena 2€, si è assicurato infatti 1 milione di euro divenendo il 164esimo milionario grazie al Million.

Cosa aspettate allora? Giocare, per chi non lo sapesse, è semplicissimo. Basta acquistare un biglietto di 1€ (o poco più in caso di sistema) e scegliere cinque numeri tra l’1 e il 5. Indovinandone cinque, vincereste anche voi un milione. Dietro, invece, restano una serie di premi decisamente più umani ma in fondo nemmeno così male. Come soprattutto il 1.000 euro in caso di 4 numeri su 4 oppure, se proprio non deve essere bottino pieno, il 50€ in caso di tris. C’è infine c’è un premio di consolazione anche in caso di doppietta di numeri vincenti: 2€.

Million Day, le estrazioni del 22 aprile