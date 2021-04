Concerto Ultimo in streaming: come e quando vederlo in diretta

Una bellissima novità per i fan di Ultimo che potranno vedere un suo concerto in live streaming dal Parco del Colosseo di Roma

Un annuncio spettacolare per un evento unico: Ultimo sarà in concerto in live streaming questa sera, giovedì 22 aprile, dalle 21:00. Uno degli artisti più amanti del momento, Niccolò Moriconi, ha organizzato il suo concerto in diretta – e purtroppo soltanto virtuale – dal Parco del Colosseo a Roma dando la possibilità a tutti i suoi fan di poterlo seguire tramite lo schermo.

Buongiorno vita – L’evento è stato pensato per la promozione dell’omonimo singolo in uscita domani, venerdì 23 aprile ed anche canzone d’apertura del breve live.

Concerto di Ultimo in streaming: come fare per avere i biglietti

Per partecipare all’evento di questa sera con Ultimo protagonista al centro del Parco del Colosseo è molto semplice. Sarà necessario dotarsi di un biglietto dal costo di 10 euro – oppure 5 euro se si è già in possesso di un biglietto valido per le date del tour rimandato – tramite il quale sarà inviato un codice. Grazie a quest’ultimo sarà possibile accedere alla piattaforma di streaming Live Now su cui, a partire dalle 21:00, avrà inizio l’evento di Ultimo.

Un evento unico che ha già superato il record di altri eventi in streaming in Italia. Soltanto un anticipo di quello che sarà il suo tour ufficiale attualmente rimandato al 2022 che è già interamente sold out, nonostante abbia duplicato alcune date.