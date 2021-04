Netflix, novità in arrivo: spunta la data ufficiale

Un’altra novità è in arrivo su Netflix: ora è spuntata anche la data ufficiale. Gli utenti sono già impazziti dopo averlo saputo

E’ primavera e Netflix, ora più che mai, sta lanciando una serie di nuovi titoli. Negli scorsi giorni, a tal proposito, è stata resa nota la data di uscita delle nuove puntate di Elite. Si tratta di una serie tv spagnola, per chi non lo sapesse, che è alla sua quarta stagione. Sarà il 18 giugno, di venerdì, il giorno tanto atteso dagli utenti abbonati. Nelle scorse settimane si vociferava di possibili rinvii, invece Netflix ha smentito ed addirittura dato una data.

Ancor prima, a maggio, gli appassionati potranno godere dei nuovi episodi di Lucifer. Notizie negative dal lato di Stanger Things, serie tv che potrebbe arrivare con la nuova stagione solamente ad inizio 2022.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, addio dal prossimo 15 maggio: terremoto per tutti questi utenti

Netflix, in lavorazione una nuova serie italiana

Netflix è sbarcato in Friuli per lavorare su un nuovo, impegnativo, film. Si tratta di ‘Robbing Mussolini’, il cui regista è Renato De Maria, di cui non si hanno ancora molti dettagli. La certezza è che l’ambientazione sarà l’epoca del fascismo, tra il ’30 ed il ’40.

LEGGI ANCHE—> Netflix, arriva fiction dedicata a un duo comico amatissimo: che spettacolo!

Nel cast ci saranno personaggi come Pietro Castellitto, Matilda De Angelis e Isabella Ferrari. Il film verrà prodotto da Bibi Film, che in passato ha avuto successo con ‘Fortapasc‘ del 2009.