Dopo meno di ventiquattr’ore dell’esonero dalla panchina del Tottenham, José Mourinho potrebbe tornare subito in panchina.

José Mourinho, l’uomo dai trionfi in Europa (quella che conta), è stato sollevato ieri dall’incarico di allenatore del Tottenham. I risultati ottenuti con gli Spurs con lui in panca non sono stati sufficienti e così, nel giorno che ha stravolto il mondo del calcio, lo Special One è stato “licenziato”.

La società, dopo i risultati molto altalenanti e una posizione di classifica al di sotto delle aspettative, ha deciso di esonerare lo Special One. Per lui però si profilano due scenari che potrebbero rilanciarlo in modi differenti.

Esonero Mourinho, lo Special One torna in panchina: ecco dove

Secondo todofichajes.com Jose Mourinho potrebbe essere il prossimo allenatore del Valencia mentre altre voci affermano che il futuro dello Special One, dopo le esperienze nei club europei, potrebbe essere sulla panchina di una Nazionale.

Dopo le esperienze sulle panchina di Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea, United e Tottenham, ora per lo storico allenatore del Triplete nerazzurro potrebbero aprirsi le porte per un’esperienza in Nazionale. La prima potrebbe essere il suo Portogallo, in cui ritroverebbe Cristiano Ronaldo, ma occhio anche ad altri Paesi.